Рютте обратился к Трампу после победы демократов: какой совет дал генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Press Service Of The President O/Press Service Of The President O/Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте после проигрыша республиканцев на промежуточных выборах в США отправил Дональду Трампу ободряющее сообщение. Об этом он рассказал в эфире голландского ток-шоу Pauw & De Wit, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Рютте в короткой записке президенту США посоветовал хозяину Белого дома «не падать духом» и «двигаться дальше».

Генсек альянса также сделал акцент на ключевой роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности. По его мнению, НАТО служит площадкой, где США демонстрируют свою военную мощь, и это полностью отвечает интересам европейцев, поскольку они пока не в состоянии самостоятельно обеспечить сопоставимый уровень защиты. Рютте прямо признал, что Европа пока на это не способна.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября 2026 года и обернулись для республиканцев сокрушительным поражением. Демократы, по прогнозам ведущих американских СМИ, вернули контроль над обеими палатами Конгресса. Сам Трамп, комментируя итоги, заявил, что «абсолютно готов» принять результаты выборов, и выразил готовность работать с демократами. В телефонном интервью The New York Times он сказал, что будет «с нетерпением ждать» сотрудничества и что сторонам, вероятно, удастся «что-то придумать». Поражение республиканцев он объяснил тем, что его имени не было в бюллетенях.