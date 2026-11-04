Трамп заявил, что признает итоги выборов и будет работать с демократами

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Дональд Трамп заявил, что примет результаты промежуточных выборов в Конгресс и настроен на работу с Демократической партией. Об этом президент США сказал в интервью The New York Times.

Выборы прошли 3 ноября: американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. По прогнозу CNN, демократы получат контроль над нижней палатой, отобрав у республиканцев большинство, которое те имели до голосования в обеих палатах.

Трамп подчеркнул, что совершенно точно готов признать итоги и будет работать с демократами, с "нетерпением" ожидая начала сотрудничества.

Ранее профессор Назаретского университета Тимоти Ниланд заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может привести к расследованиям в отношении президента Трампа.

KP.RU собрал последнюю информацию о результатах выборов в США. Итоги для Трампа неутешительные.