Премьер Словакии Фицо предложил Украине помощь во вступлении в Евросоюз

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: REUTERS.

Словакия готова поделиться своим опытом и помочь украинским властям в рамках процесса вступления в Европейский союз. Такое заявление сделал премьер страны Роберт Фицо на совместной встрече правительств Словакии и Украины во Львове. Его слова передает TASR.

Премьер отметил, что Братислава уважает желание Киева стать еще одним участником Евросоюза и поддерживает его амбиции.

«Мы по-дружески предлагаем вам помощь - как в вопросах, связанных с опытом работы в ЕС, так и в том, что касается опыта, приобретенного нами в процессе вступления в Евросоюз», - высказался Фицо.

Он подчеркнул, что каждое государство имеет право подать заявку на вступление в объединение. Однако ему нужно выполнить ряд необходимых для этого условий.

Тем временем в Еврокомиссии считают, что все же Молдавия ближе к членству в ЕС, нежели Украина. Все дело в том, что в украинском государстве до сих пор не могут разобраться с коррупцией.