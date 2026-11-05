FT: Украина отстает от Молдавии на пути к членству в ЕС из-за коррупции. Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

На сегодняшний день Молдавия ближе на пути к членству в Евросоюзе, чем Украина из-за недостаточных усилий в борьбе с коррупцией в Незалежной. Об этом со ссылкой на доклады ЕК сообщает Financial Times (FT).

Издание напоминает, что обе страны подали заявки в 2022 году и двигались на этом пути параллельно. Однако быстрее завершить переговоры о членстве, к началу 2028 года, может Кишинев. А вот Киеву потребуется еще год и только в случае «ускорения реформ».

Еврокомиссия настоятельно требует от Украины «продемонстрировать значительный прогресс» в борьбе с коррупцией. В Брюсселе создали рабочую группу для помощи Украине в ускорении реформ.

По данным FT, финансирование Украины также под угрозой. В 2027 году Киеву не хватит 70 млрд евро, из которых Еврокомиссия обещала покрыть около 45 млрд евро.

Накануне Евросоюз сообщил, что Черногория может стать членом блока к 2028 году. Альянс допустил членство еще одной страны на фоне того, что Украина грезит вступлением в ЕС. Если Черногория станет членом объединения, это может способствовать дальнейшей экспансии ЕС.

При этом замсекретаря СБ РФ Александр Венедиктов отметил, что остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают в качестве «штрафного батальона» будущих европейских вооруженных сил.