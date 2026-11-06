Чирков: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют 37,5 миллиона россиян. Фото: Nikolay Gyngazov/Globl Look Press

В 2027 году страховые пенсии проиндексируют 37,5 миллиона россиянам. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

«Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 миллиона человек в 2027 году», - сказал Чирков.

Накануне сообщалось, что в 2027 году пенсионеров ждет сразу двойная прибавка. С 1 февраля страховые пенсии должны вырасти на 6,8%. А с 1 апреля – еще на 3,3%. Такие параметры заложены в бюджете на следующий год.

Премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме ранее сообщил, что с 2026 года Россия перешла на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля - с учетом роста доходов Социального фонда.