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НовостиВ мире6 ноября 2026 6:50

Reuters: контракт Украины на использование Starshield истекает в следующем году

Украина хочет как можно быстрее заключить новый договор со Starshield
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
Украина хочет как можно быстрее заключить новый договор со Starshield

Украина хочет как можно быстрее заключить новый договор со Starshield

Фото: REUTERS.

Контракт Украины на использование Starshield истекает уже в следующем году. Страна намерена заключить новое соглашение с американской компанией. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник. Его слова передает Reuters.

По его мнению, Киев по-прежнему нуждается в услугах Starshield, поэтому подписать новый контракт лучше в ближайшее время.

«Мы понимаем, что переговоры о заключении нового соглашения требуют времени. Сейчас самое время», - заявил дипломат.

Как отмечает Сеник, украинская сторона собирается узнать условия дальнейшего пользования системой. При этом он не назвал точную дату окончания действующего документа.

KP.RU прежде писал, что Пентагон отказался заниматься расследованием перебоев в работе спутниковых систем связи Starlink и Starshield на территории Украины. Известно, что данный запрос в ведомство направили американские сенаторы.