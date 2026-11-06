Трамп заявил журналистам, что конфликт между Москвой и Киевом скоро завершится. Фото: REUTERS.

Вчера Трамп заявил журналистам, что в ближайшие пару недель «мы собираемся сделать много вещей» и анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, в очередной раз заверив, что конфликт между Москвой и Киевом завершится «очень скоро».

Что значат слова Трампа о большой сделке в Европе

Хозяин Белого дома сообщил, что он встретился с «высокопоставленным российским представителем». «Не могу рассказать, что именно мы обсуждали, - приводит слова Трампа The New York Times. - Но могу сказать одно: соглашение будет заключено. Это большая сделка, и она будет касаться не только Украины». И уточнил: оно может затронуть «всю Европу».

Российским представителем издание называет спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева, который вчера был в Белом доме на мероприятии по поводу успешной гуманитарной операции в Алешках, осуществленной по инициативе и под патронажем супруги американского президента Мелании. Были там и представители Украины, но Трамп заявил, что встречался лишь с гостем из Москвы, но не с украинцами.

Заявление о «многих вещах», которые будут сделаны в ближайшую пару недель, должно было сильно напрячь Зеленского и его опекунов из Европы, которую, как пообещал глава Белого дома, грядущие события тоже затронут. Но вот в курсе они, что Трамп решил и их судьбой распорядится? Не возникнет ли известная ситуация «Без меня меня женили?»

The New York Times предполагает, что, судя по всему, слова Трампа относятся к усилиям США включить в мирные переговоры более широкий круг вопросов европейской безопасности. Такой подход, пишет издание, по-видимому, призван учесть некоторые требования Путина, касающиеся отношений между Россией и НАТО в Европе.

Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев, вероятно, встретился вчера с Дональдом Трампом. Фото: REUTERS.

Тихая дипломатия

Напомним, что президент России не раз говорил об этих требованиях, без которых мир на Украине невозможен. Прежде всего, вывод всех украинских войск с российских территорий, включая Донбасс и Новороссию. Кроме того, принципиальной позицией переговоров является нейтральный и безъядерный статус Киева. То есть отказ Украины от членства в НАТО должен быть закреплен юридически. Должны быть обеспечены права и свободы русскоязычного населения Украины, запрещена пропаганда и героизация нацизма и неонацизма.

Все это хорошо известно и Киеву, и Брюсселю. Но там упорно твердят о «территориальной целостности» Украины и возврату к границам 1991 года. «Коалиция желающих» на днях даже провела военные учения по размещению западных войск на украинской территории после прекращения огня. Хотя тоже знают, что для России присутствие натовских войск на Украине неприемлемо.

Одним словом, если судить по известным позициям сторон, им пока договариваться не о чем – слишком разнятся их представления о мире на Украине. Правда, какие-то переговоры по поиску компромиссов могут проходить в «тишине», которую любит настоящая, а не мегафонная дипломатия. Но их возможные результаты заранее никто не скажет.

Владимир Путин не раз говорил о требованиях, без которых мир на Украине невозможен. Фото: REUTERS.

Последние новости о переговорах России, США и Украины

Вот уж заинтриговал Трамп всех своими двумя неделями. Посмотрим, что за это время должно произойти из уже объявленного?

10-11 ноября в Абу-Даби возобновятся переговоры по Украине в трехстороннем формате – Москва, Вашингтон, Киев. Последний раз эта тройка встречалась в феврале. Объявлено, что главной темой встречи станет обсуждение гарантий безопасности как Украины, так и России.

18-19 ноября – тоже в пределах двух недель – должна состояться уже готовящаяся встреча лидеров России, Китая и США в китайском Шэньчжэне на саммите АТЭС. Там, как ожидается, тема завершения конфликта на Украине тоже будет затронута. Если подготовка устраивающего все стороны компромиссного соглашения все же негласно идет, то три мировые державы вполне могут заявить, что готовы быть его гарантами.

Но, честно говоря, оптимизм Трампа не кажется безусловно оправданным. Он же уже не раз заявлял, что «мир вот-вот наступит» в конфликтах и на Украине, и в Иране. Как говорится, а доказательства где?

Вот доказательств того, что российские интересы ни украинские, ни европейские политики пока не воспринимают, достаточно. Зеленский, допустивший было потерю территорий ради окончания конфликта, потом передумал и опять завел шарманку «ни пяди земли». Его европейские покровители упорно талдычат о «стратегическом поражении России» и территориальной целостности Украины, почему их за стол переговоров и не приглашают.

А тут еще бывший украинский премьер-министр Яценюк в Лондоне пообещал европейцам отвоевать Крым и Донбасс, если те обеспечат Киев оружием, деньгами и примут в ЕС. «Можем ли мы сейчас вернуть территории? Не особо», - попытался он прикинутся реалистом. Но тут же снова ушел в фантазии: «Придёт время, когда Украина вернёт себе всю свою территорию, как это, например, произошло с Германией». Яценюк, видать, запамятовал, что главную роль в объединении немцев сыграла Россия.

Одно утешает: изнывать в мучительном неведении после обещаний Трампа придется недолго. И обращает на себя внимания формулировка, в очередной раз озвученная пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым. «Интересы России по Украине могут быть обеспечены мирным путем, если в Киеве найдется кто-то, кто возьмет на себя политическую ответственность за урегулирование», заявил он вчера журналистам.

Может быть, ищут? Или уже нашли?

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