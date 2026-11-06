Солнце выходит из спячки: магнитные бури могут накрыть Землю на целую неделю Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как сообщили в Лаборатории солнечной энергии ИКИ РАН, на Солнце со вчерашнего вечера растёт вспышечная активность. Индекс за сутки подскочил с 2 до 5 баллов и держится в оранжевой зоне. Серия началась с события M3.6 — самого сильного с 10 октября.

Любопытно: вспышка ударила из группы пятен 4566, но дальше серия пошла уже из другой области, выходящей из-за восточного горизонта. Что там скрывается, станет ясно через пару дней. Если пятна окажутся крупными, начало недели выйдет куда жарче прогнозов.

А вот геомагнитный прогноз пока без сюрпризов: бури стартуют в ночь с пятницы на субботу, уровень G1. Виновата корональная дыра — одна из крупнейших в этом году. Из-за её размеров возмущения могут растянуться на 5–7 суток, следующие бури ждём уже 8 ноября.

Пока речь о слабых и средних событиях. Но если вспышечная спираль раскрутится, бури перейдут в сильную категорию.