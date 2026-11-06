Маска благополучия спала: раскрыта темная сторона жизни элиты Санта-Моники

DM: Эпидемия убийств и самоубийств потрясла один из богатейших районов США. Фото: Liang Sen/XinHua/Global Look Press

Эпидемия убийств и самоубийств потрясла Санта-Монику — один из самых богатых прибрежных районов Калифорнии. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, с февраля в домах города нашли мёртвыми три супружеские пары. Две трагедии произошли с разницей менее чем в три недели — в сентябре и октябре. Примечательно, что 2020 по 2025 год в Санта-Монике не было зарегистрировано ни одного подобного инцидента.

Среди погибших — 53-летний Джереми Фергюсон, операционный директор некоммерческой организации Downtown Santa Monica, и его 49-летняя жена Мэнди Зелинка. Ещё одна пара — 45-летняя Гюль Эрдоган и 43-летний Айтач Камдевирен, ждавшие первенца, — погибла в июле. В сентябре в своей квартире были найдены 48-летний Хендрик Рабицш и его 47-летняя жена Николь.

Судебные психологи в беседе с Daily Mail объясняют трагедии скрытым кризисом психического здоровья среди «состоятельных карьеристов», которым приходится «сохранять лицо» в богатом обществе. Доктор Джон Де Ла Торре указал, что экономические трудности провоцируют насилие, а внешнее благополучие ещё не означает реального достатка. Доктор Кэрол Либерман из Беверли-Хиллз связала напряжённость с ростом цен на жильё, бездомностью и закрытием предприятий.

«Насилие в семье, которое может привести к убийству, стало более распространенным явлением. Люди вымещают свое внутреннее недовольство на близких», — сказал Либерман.

Ранее житель американского штата Джорджия Джейсон Кристофер Кэмпбелл был приговорён к 10 годам лишения свободы за сокрытие факта смерти своей матери, которую он попытался выдать за похищение инопланетянами.