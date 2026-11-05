Сжёг труп и свалил на пришельцев: американец пытался скрыть убийство матери с помощью легенды о НЛО

NYP: американец скрывал убийство матери через легенду о похищении НЛО Фото: REUTERS.

Житель американского штата Джорджия приговорен к 10 годам лишения свободы за сокрытие факта смерти своей матери, которую он попытался выдать за похищение инопланетянами. Об этом сообщает New York Post.

Как сообщается, Джейсон Кристофер Кэмпбелл позвонил в службу 911 и заявил, что его 65-летнюю мать Мари Кэмпбелл, проживавшую вместе с ним в городе Хоумер, забрали пришельцы.

Женщина пропала в начале января 2025 года, однако дома остались её автомобиль, сумочка, документы и мобильный телефон, что вызвало масштабные поиски с участием родственников и соседей. Разногласия в показаниях Кэмпбелла и его заявления о пришельцах заставили правоохранителей провести тщательный обыск дома.

В результате разыскных мероприятий на заднем дворе полицейские обнаружили обугленные человеческие останки рядом с тлевшим костром и сгоревшим матрасом. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшей матери.

Официальные власти не раскрывают точные обстоятельства гибели женщины, и Кэмпбеллу не предъявлялись обвинения в непосредственном убийстве. Тем не менее прокуратура доказала, что подозреваемый сжёг тело для сокрытия факта смерти и препятствования расследованию. Суд округа Бэнкс вынес мужчине максимально возможное по данной статье наказание.

Тем временем контр-адмирал Военно-морские силы (ВМС) США в отставке Тим Галлодет заявил, что американское правительство более 80 лет скрывает сведения о встречах военных с неопознанными объектами. После этих заявлений вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении использовать свой доступ к засекреченным материалам для изучения информации о НЛО и сверхъестественных явлениях.