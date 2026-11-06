29-летний россиянин погиб в лобовом столкновении с Mercedes на Пхукете. Фото: Sun Weitong/XinHua/Global Look Press

На Пхукете в Таиланде погиб 29-летний россиянин из Санкт-Петербурга: его мотоцикл на большой скорости столкнулся с Mercedes местной жительницы. Об этом сообщает The Phuket News.

По данным издания, трагедия произошла вечером 5 ноября на объездной дороге в Ратсаде. Мужчина управлял байком Triumph, когда произошло лобовое столкновение с чёрной иномаркой Mercedes. Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Дальнейшие правовые шаги будут приняты по итогам расследования, уточнило издание.

Ранее в Таиланде, спасая 15-летнего подростка, погиб владелец московского агентства недвижимости «Проспект недвижимости» Андрей Соболев. Трагедия произошла 26 октября во время поездки представителей Гильдии риелторов Москвы.