Медведчук: Зеленскому не поможет поражение партии Трампа на выборах в США Фото: REUTERS.

Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не особо поможет поражение республиканцев на выборах в США, поскольку президент в стране остался тот же. Зато украинскому лидеру стоит опасаться реакции Вашингтона на все его издевательские слова в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на сайте объединения.

По мнению политика, нелегитимный украинский лидер «обнаглел окончательно, поэтому пора уже показать, что с Вашингтоном так разговаривать нельзя». Президент США Дональд Трамп сделал много для сближения США и России, продолжил Медведчук. Речь идет не об уступках Москве, а о выгодных для США экономических отношений. Режим Зеленского же мешает реализации планов Вашингтона, поэтому правящие круги и самого украинского лидера снесут.

«Зеленский не скрывает своей дикой радости по поводу поражения республиканцев, в чем он принял самое активное участие. Только его примитивный расчет не сработает, ведь президент США остался прежним», — заключил политик.

Ранее в России обратили внимание на то, что Зеленский уж сильно радовался тому, что победили демократы. И Трамп отнесется к этому очень плохо. Учитывая то, что отношения главы Белого дома и Зеленского и без того были не самыми лучшими, сейчас они испортятся окончательно.