ВЦИОМ: Уровень доверия Владимиру Путину вырос до 77,5% Фото: REUTERS.

Аналитический центр ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к президенту России Владимиру Путину: за неделю с 26 октября по 1 ноября 2026 года показатель поднялся до 77,5%, прибавив сразу 1,9 процентного пункта. Об этом сообщили социологи по итогам комбинированного опроса россиян. Одобрение деятельности президента при этом осталось на прежнем уровне — 71,6%.

Премьер-министр Михаил Мишустин тоже на слуху у граждан: его работу положительно оценивают 46,2% респондентов, что на 0,8 п.п. больше, чем неделей ранее. Правительство в целом одобряют 45,4% участников опроса — прирост составил 1,2 п.п.

Партийные рейтинги тоже показали движение. «Единая Россия» сохраняет лидерство с 31,9%. КПРФ нарастила 0,5 п.п. до 14,5%, ЛДПР подскочила на 1,4 п.п. до 10,9%. «Новые люди» добрались до 10,1% (+0,4 п.п.), а «Справедливая Россия» прибавила сразу 0,9 п.п. и теперь имеет 5,3%.

Опрос проводился комбинированным методом — 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. В нём приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Напомним, что на прошлой неделе рейтинг доверия главе государства также показал рост. Тогда он составлял 75,6%.