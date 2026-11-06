«Газпром» четвертый раз с начала ноября обновил максимум поставок газа в КНР Фото: REUTERS.

«Газпром» четвертый раз с начала ноября обновил исторический максимум поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщили представители холдинга.

Накануне сообщалось также, что «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд был установлен 4 ноября. При этом он стал уже третьим с начала месяца. Предыдущие максимальные показатели компания зафиксировала 1 и 3 ноября.

Напомним, в июле «Газпром» уже сообщал об обновлении исторического рекорда поставок газа в Китай. Тогда максимальный суточный объем был зафиксирован 25 июля и стал третьим с начала 2026 года. Одновременно Россия и Китай продолжали обсуждать развитие газотранспортной инфраструктуры.