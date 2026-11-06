СВР: ИГ* и «Аль-Каида»* используют ИИ для вербовки

C помощью генеративного ИИ боевики готовят материалы на национальных языках, адресованные конкретным этническим группам Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН.

Запрещённые в России «Исламское государство» (ИГ)* и «Аль-Каида»* осваивают интернет для поиска потенциальных жертв, привлечения новых сторонников и идеологической обработки. Об этом на экспертном диалоге «ШОС плюс» по безопасности сообщил заместитель директора Службы внешней разведки Михаил Максимович.

По данным СВР, самыми подготовленными в цифровых технологиях среди действующих на пространстве ШОС группировок являются «ИГ»* и «Аль-Каида»*. Именно они активнее всего задействуют онлайн-платформы для вербовки и пропаганды.

Максимович добавил, что с помощью генеративного ИИ боевики готовят материалы на национальных языках, адресованные конкретным этническим группам. Среди таких публикаций — аудио- и видеоинструкции по обращению с огнестрельным оружием и самодельными взрывными устройствами, а также по использованию БПЛА в качестве носителей взрывчатки.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что международные террористические организации проявляют повышенный интерес к Киеву и ищут каналы взаимодействия с ним ради освоения технологий использования дронов. В российском ведомстве подчеркнули, что подобные контакты несут прямую угрозу глобальной безопасности, поскольку наработки могут быть применены в любой точке мира.

*Признана в России террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.