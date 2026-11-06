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НовостиПолитика6 ноября 2026 7:36

Правительство России установило квоты на вывоз удобрений до мая 2027 года

Квоты на вывоз минеральных удобрений будут действовать в период с декабря 2026 года по май 2027 года
Мария СПИРИДОНОВА
Согласно подписанному постановлению, ограничения распространяются на поставки за пределы Евразийского экономического союза

Согласно подписанному постановлению, ограничения распространяются на поставки за пределы Евразийского экономического союза

Фото: Василий Вахрин.

Правительство России продлило экспортные квоты на минеральные удобрения с 1 декабря 2026 года по 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно подписанному постановлению, ограничения распространяются на поставки за пределы Евразийского экономического союза. Совокупный объём квоты превысит 18,8 млн тонн: на азотные удобрения придётся более 11,3 млн тонн (в том числе свыше 2,3 млн тонн аммиачной селитры), на сложные — более 7,5 млн тонн.

В правительстве рассчитывают, что такая мера обеспечит стабильную работу аграриев и производителей комбикормов, а также сохранит достаточный объём удобрений на внутреннем рынке.

Ранее правительство ввело временный запрет на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов нефтехимической продукции. Как отмечается, мера призвана обеспечить стабильные поставки сырья российским промышленным предприятиям.