Пугачёва выиграла суд у Бородина: общественник останется без компенсаций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Мосгорсуд оставил в силе отказ по иску к Алле Пугачевой о защите чести и достоинства. Об этом сообщил канал Судов общей юрисдикции Москвы в мессенджере «Макс». Спор тянулся вокруг публикации на YouTube, которую глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин счёл ложной и порочащей его репутацию.

История началась с иска в Пресненский районный суд столицы. Бородин требовал взыскать с певицы пять миллионов рублей, утверждая, что распространённые ею сведения бьют по его чести, достоинству и деловой репутации. Однако служители Фемиды в удовлетворении требований отказали, не найдя для них оснований.

Истец с таким раскладом не согласился и пошёл дальше — подал апелляционную жалобу. Точку в этом деле поставила Московская городская инстанция: решение районного суда признано законным и обоснованным.