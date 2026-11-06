Премьер Эстонии Михал призвал страны Европы задушить Россию санкциями Фото: REUTERS.

Странам Европы нужно ввести еще больше санкций против России, чтобы буквально «задушить» страну ими. С таким призывом выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Его цитирует американское издание Politico.

По его мнению, членам Евросоюза следует жестче действовать в отношениях с Москвой, а не стараться «угодить» ей. Эстонский премьер считает, что в этом могут помочь ограничительные меры. Он подчеркнул, что Европа обязана показать России свои единство и мощь.

«У Европы есть план, который действительно работает, душа Россию в экономическом плане санкциями», - заявил Михал.

Напомним, что западные страны каждый год вводят десятки санкций против РФ якобы с целью того, чтобы установить мир на Украине. Однако, как известно, это лишь еще больше тормозит мирный процесс по завершению конфликта между Киевом и Москвой. И эту мысль не раз подтверждали в российском правительстве.