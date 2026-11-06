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НовостиВ мире6 ноября 2026 7:48

В Европе хотят «задушить» Россию санкциями: кто выступил инициатором

Премьер Эстонии Михал призвал страны Европы задушить Россию санкциями
Арина СЕРОВА
Премьер Эстонии Михал призвал страны Европы задушить Россию санкциями

Премьер Эстонии Михал призвал страны Европы задушить Россию санкциями

Фото: REUTERS.

Странам Европы нужно ввести еще больше санкций против России, чтобы буквально «задушить» страну ими. С таким призывом выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Его цитирует американское издание Politico.

По его мнению, членам Евросоюза следует жестче действовать в отношениях с Москвой, а не стараться «угодить» ей. Эстонский премьер считает, что в этом могут помочь ограничительные меры. Он подчеркнул, что Европа обязана показать России свои единство и мощь.

«У Европы есть план, который действительно работает, душа Россию в экономическом плане санкциями», - заявил Михал.

Напомним, что западные страны каждый год вводят десятки санкций против РФ якобы с целью того, чтобы установить мир на Украине. Однако, как известно, это лишь еще больше тормозит мирный процесс по завершению конфликта между Киевом и Москвой. И эту мысль не раз подтверждали в российском правительстве.