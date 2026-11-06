В селах России открыли пункты для продажи востребованных лекарств: Минздрав проводит эксперимент

Минздрав начал эксперимент по продаже важных лекарств в сельских отделах почты Фото: Даниил ОПАРИН.

В почтовых отделениях сел России начали появляться полки с востребованными лекарственными препаратами. Эксперимент по реализации важных медикаментов продлится до 1 сентября 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве пояснили, что правительство приняло ряд мер для повышения доступности лекарств. Одной из них стала возможность продажи востребованных препаратов в сельских почтовых отделениях и передвижных аптечных пунктах.

«Согласно подписанному постановлению правительства, продажа медикаментов разрешена в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные и медицинские организации», - заявили в Минздраве.

Перечень разрешенных к продаже препаратов включает свыше 100 наименований безрецептурных лекарств. Все они наиболее часто используются при амбулаторном лечении. Пилотный проект охватит сельские населенные пункты без стационарных аптек, а его участниками станут Курская и Нижегородская области.

Ранее KP.RU писал, что Минздрав поддержал идею депутатов Госдумы сделать бесплатной заморозку половых клеток перед лечением рака. Ведомство уже рассматривает варианты реализации проекта.