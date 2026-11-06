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НовостиПолитика6 ноября 2026 8:24

Кушнер заявил, что для мира в Европе нужны договорённости России и НАТО

Десятилетия недоверия между Европой и Россией осложняют создание устойчивой системы безопасности, заявил Кушнер
Мария СПИРИДОНОВА
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США убеждены, что прочный мир в Европе невозможен без договорённостей с участием России и НАТО. Об этом 5 ноября в соцсети X написал Джаред Кушнер, зять американского президента.

По его мнению, свыше трёх десятилетий Европа и Россия безуспешно пытались выстроить устойчивую систему безопасности, а накопленное недоверие и последствия украинского конфликта делают эту задачу «чрезвычайно трудной». И всё же без её решения долгосрочный мир недостижим, уверен Кушнер.

К посту Кушнер прикрепил видео с фрагментом выступления Дональда Трампа, в котором тот выразил уверенность, что Москва и Вашингтон близки к соглашениям не только по Украине, но и по европейской безопасности в целом.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз напомнил, что Россия никогда не закрывала дверь для западной части континента и готова сотрудничать с теми, кто откажется от враждебных намерений и будет настроен на честный баланс интересов. При этом министр признал, что перспектива реалистичного диалога с Европой пока не видна, а Запад идёт против объективного тренда на многополярность.