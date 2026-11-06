Демократка победила на выборах, но может оказаться в тюрьме: её подозревают в угоне

Демократ из Северной Каролины ЛаКеша Уомак, неожиданно выигравшая промежуточные выборы, на следующей неделе предстанет перед судом по обвинению в угоне автомобиля. Фото: социальные сети ЛаКеши Уомак

Демократ из Северной Каролины ЛаКеша Уомак, неожиданно выигравшая промежуточные выборы, на следующей неделе предстанет перед судом по обвинению в угоне автомобиля. Об этом сообщает New York Post. Слушание назначено на 10 ноября.

Уомак победила республиканца Тима Мура в 14-м избирательном округе Северной Каролины. Причем повестку в суд ей вручили прямо на предвыборном мероприятии, за несколько недель до триумфа. По версии следствия, в 2019 году она не вернула арендованную машину стоимостью около 20 тысяч долларов. За это преступление ей грозит от четырех месяцев до более чем трех лет колонии.

Любопытно, что повестку ей пытались вручить еще в январе 2020-го, но конверт вернулся отправителю. Сама Уомак на прямой вопрос о машине не ответила. Зато рассказала, что пережила приступ с госпитализацией и на момент предполагаемого преступления была бездомной. Как это связано с арендой, она не уточнила.

Если Уомак признают виновной, автоматически из Конгресса ее не выкинут. Но если срок превысит два года, она лишится мест в комитетах и партийных должностей. Для исключения из Палаты представителей нужно две трети голосов.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио может уйти в отставку для участия в президентской гонке 2028 года. При этом главным соперником дипломата может стать его коллега по администрации Трампа Джей ди Вэнс.