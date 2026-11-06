Автор хита «Любимка» погряз в штрафах за ПДД: NILETTO нарушил правила почти 600 раз Фото: Ольга ЮШКОВА.

Певец Данил Прытков, известный под псевдонимом NILETTO, за два года накопил почти 600 штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, больше всего нарушений зафиксировано на пикапе Ford F-150, который артист приобрел в октябре 2024 года. За это время на автомобиль выписали 528 штрафов на сумму 668 тысяч рублей. Более половины из них связаны с превышением скорости. Причем иногда певец разгонялся на 80 км/ч быстрее разрешенного.

Кроме того, NILETTO неоднократно штрафовали за незаконную тонировку стекол автомобиля. Не меньше внимания дорожных камер привлек и второй автомобиль музыканта — Nissan Skyline 1992 года выпуска.

На японском спорткаре зафиксировали еще 64 нарушения ПДД на общую сумму 143 тысячи рублей. В основном штрафы приходили за превышение скорости и неоплаченную парковку. Таким образом, всего на двух автомобилях артиста накопилось 592 штрафа на 811 тысяч рублей.

К слову, недавно NILETTO оказался в центре другого скандала. Ранее певец оправдался за публичную поддержку рэпера Джигана, которого бывшая жена Оксана Самойлова обвинила в домашнем насилии. В интервью Иде Галич музыкант объяснил, что не оправдывал действия коллеги, а лишь рассказал о собственном опыте общения с ним. Однако после его высказываний часть поклонников призвала отменить артиста.