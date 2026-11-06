Какие события ждут мир в ближайшие две недели: Трамп дал прогноз

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Дональд Трамп пообещал журналистам, что в ближайшие одну-две недели произойдёт «множество вещей».

По словам главы Белого дома, мир станет свидетелем «многого» уже в скором времени. Трамп вновь выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится «очень скоро». Помимо этого, президент США сообщил о подготовке крупного мирного соглашения, которое не ограничится украинским урегулированием и способно затронуть всю Европу.

Новый раунд переговоров с участием России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в столице ОАЭ. Эту дату подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Главным переговорщиком с российской стороны остаётся помощник президента Владимир Мединский. Американскую делегацию, по данным СМИ, возглавят спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Основные темы встречи — взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Песков подчёркивал, что гарантии могут быть только взаимными, а сами переговоры пройдут за закрытыми дверями.