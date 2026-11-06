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НовостиОбщество6 ноября 2026 8:44

Ксении Собчак запретили открывать бизнес в России: в чем дело

Ксении Собчак запретили открывать в России новый бизнес до октября 2029 года
Арина СЕРОВА
Ксении Собчак запретили открывать в России новый бизнес до октября 2029 года

Ксении Собчак запретили открывать в России новый бизнес до октября 2029 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

До конца октября 2029 года журналистке и телеведущей Ксении Собчак запрещено регистрировать новые компании на территории России. Такие данные находятся в базе Федеральной налоговой службы, которые изучило РИА Новости.

Основанием для ограничения послужило внесение ее компанией ООО «Ши» недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать от имени организации без доверенности.

Действующее законодательство позволяет налоговой службе отказывать в регистрации бизнеса тем владельцам или руководителям, которые до этого контролировали компанию или управляли ею, если в отношении этой компании была зафиксирована запись о недостоверности данных.

Соответствующий запрет вступил в силу в конце октября и будет действовать вплоть до середины осени 2029 года.

Помимо ООО «Ши», в собственности Собчак числятся еще четыре организации: две из них работают в сфере рекламы, а две связаны с ресторанным бизнесом.

Ранее стало известно, что журналистке запретили въезд в Латвию. Собчак заявила, что давно не летает в эти края. При этом она задалась вопросом, почему латвийские власти не предоставили обоснование такого решения.