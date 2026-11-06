В поселке Пышма Свердловской области ураган сорвал крышу со школы: подробности

В Пышме Свердловской области ураган с градом сорвал крышу со школы. Фото: Подслушано в пгт Пышма, vk.com

Обрушившийся утром 6 ноября на Свердловскую область сильный ураган с градом привел к разрушениям. Так, в поселке Пышма ветер сорвал крышу с местной школы. Об этом сообщает «КП - Екатеринбург».

В момент ЧП в образовательном учреждении шли уроки. Эвакуировать школьников не стали, и занятия продолжились. В итоге ветер сорвал примерно 1000 квадратных метров кровли.

Пострадавших в результате происшествия нет. Школа работает в обычном режиме, занятия идут по расписанию, уточнил глава Пышминского муниципального округа Станислав Фоминых.

«После уроков детей отпустят домой, дальше будем разбираться с последствиями: оценим ущерб и наметим, что нужно делать», - отметил он.

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