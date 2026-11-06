Биржевая стоимость нефти марки Brent выросла до 100 долларов за баррель Фото: REUTERS.

В пятницу, 6 ноября, нефть марки Brent снова перешла к росту после затяжного падения днём ранее. Об этом говорят данные Investing: к 10:40 по Москве январский фьючерс подорожал до 99,48 доллара за баррель, прибавив 1,21 процента, или 1,19 доллара к закрытию предыдущей сессии. А на пике котировки и вовсе перевалили за психологическую сотню.

Ещё 2 ноября баррель катился вниз: январские фьючерсы Brent к полудню теряли 4 процента и торговались у 108,89 доллара. Ниже 109 долларов нефть опустилась впервые с 21 октября, а декабрьские фьючерсы WTI дешевели на 4,2 процента, до 99,75 доллара.

При этом Международное энергетическое агентство значительно снизило прогноз мировой добычи нефти на 2026 год. Ожидаемый показатель теперь упал до 100,65 млн баррелей в сутки.