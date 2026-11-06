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НовостиПолитика6 ноября 2026 9:07

ВС РФ за неделю нанесли массированный и 11 групповых ударов по ВПК Украины

ВС России поразили ВПК и 14 сухогрузов с вооружением для ВСУ
Мария СПИРИДОНОВА
ВС России за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины

ВС России за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам Украины

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

За прошедшую неделю Вооружённые силы (ВС) России нанесли массированный и 11 групповых ударов, поразив предприятия ВПК Украины и логистические центры. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, также были поражены 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение и военную технику.

В ответ на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам на территории России российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры, предприятиям ВПК, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим ВСУ. Ведомство отмечает, что удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях, и не направлены против гражданского населения.