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НовостиПолитика6 ноября 2026 9:10

ПВО России сбила за неделю четыре ракеты «Фламинго» и 5 315 дронов ВСУ

Минобороны РФ опубликовало сводку отражений атак ВСУ за прошедшую неделю
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ опубликовало сводку отражений атак ВСУ за прошедшую неделю

Минобороны РФ опубликовало сводку отражений атак ВСУ за прошедшую неделю

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 5 315 беспилотников самолетного типа ВСУ были сбиты российскими средствами ПВО за неделю. Эту информацию сообщили в пресс-Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что массированные налеты фиксировались на нескольких ключевых направлениях. Слаженная работа расчетов позволила предотвратить удары по критически важным объектам инфраструктуры и военным позициям.

«Сбиты управляемая авиационная бомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», шесть крылатых ракет большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 5315 беспилотных летательных аппаратов», - указано в сводке.

Ранее сообщалось, что ВС России авиабомбами ФАБ-3000 поразили позиции ВСУ в Запорожской области.