ПВО России сбила за неделю четыре ракеты «Фламинго» и 5 315 дронов ВСУ

Минобороны РФ опубликовало сводку отражений атак ВСУ за прошедшую неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Четыре крылатые ракеты «Фламинго» и 5 315 беспилотников самолетного типа ВСУ были сбиты российскими средствами ПВО за неделю. Эту информацию сообщили в пресс-Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что массированные налеты фиксировались на нескольких ключевых направлениях. Слаженная работа расчетов позволила предотвратить удары по критически важным объектам инфраструктуры и военным позициям.

«Сбиты управляемая авиационная бомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», шесть крылатых ракет большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 5315 беспилотных летательных аппаратов», - указано в сводке.

Ранее сообщалось, что ВС России авиабомбами ФАБ-3000 поразили позиции ВСУ в Запорожской области.