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НовостиОбщество6 ноября 2026 9:15

Сбой в работе Ozon Bank произошел 6 октября

Россияне пожаловались на сбой работы Ozon Bank
Марк СОКОЛОВ
Сбой в работе Ozon Bank произошел 6 октября

Сбой в работе Ozon Bank произошел 6 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Пользователи Ozon Банка массово жалуются на сбой в работе онлайн-банка и мобильного приложения. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга сбоев Detector404.

Согласно информации сервиса, количество жалоб на работу банка резко увеличилось. Клиенты сообщают о невозможности войти в личный кабинет, проблемах с проведением платежей и доступом к мобильному приложению.

По данным Detector404, за последние сутки 42% жалоб связаны со сбоем сервиса, еще 26% — с неполадками личного кабинета. На проблемы в работе мобильного приложения приходится 21% обращений, а на сбои уведомлений — 8%.

Сообщения о неполадках поступают из разных регионов России. Среди них Санкт-Петербург, Москва, Московская, Самарская и Новосибирская области. Причины сбоя и сроки восстановления полноценной работы онлайн-банка пока неизвестны.

Ранее KP.RU сообщал, что приложение Ozon Банка исчезло из магазина Google Play. При этом представители организации заверили, что ранее установленные версии продолжат работать в обычном режиме. Клиентам также оставили возможность пользоваться веб-приложением и входить в личный кабинет через браузер.