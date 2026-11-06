Мотоцикл Бэтмена решили продать на аукционе: сколько стоит уникальный аппарат Фото: Philip Dethlefs/dpa/Global Look Press

Мотоцикл Бэтмена из «Темного рыцаря» Кристофера Нолана уходит с молотка. Аукционный дом Propstore оценил Бэтпод в сумму до 1,2 млн долларов (около 98 миллионов рублей. — Прим.ред.), сообщил CNN глава компании Стивен Лейн.

Машину, прозванную «Зверем», придумал сам Нолан вместе с художником-постановщиком Натаном Кроули. Воплощал идею в жизнь обладатель «Оскара» Крис Корволд. Внутри стоит двигатель Honda на 750 кубов, а колеса — 31 дюйм.

Лейн признался: актерам было жутко неудобно сидеть на этой штуке, а каскадерам — управлять. Пару раз транспорт выходил из-под контроля, один такой момент даже попал на видео — Бэтпод протаранил камеру.

Всего собрали шесть экземпляров, но на торги выставили единственный, который официально представила Warner Bros. Онлайн-аукцион стартовал в четверг и финиширует 4 декабря в Лондоне. Вместе с мотоциклом продают костюмы Бэтмена, шляпу Индианы Джонса и меч Джона Сноу.

Ранее многолетняя помощница певца Джорджа Майкла Шивон Бейли продала на аукционе гитару певца. Именно с ней он снимался в клипе Faith, ушел с молотка инструмент за 180 тысяч фунтов стерлингов.