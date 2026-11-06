ФСБ: осуждённый за госизмену айтишник из Подмосковья работал в крупной компании Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Осуждённый за финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ) криптовалютой Дмитрий Парамонов работал высококвалифицированным IT-специалистом в крупной российской компании. Об этом рассказал оперативный сотрудник ФСБ России.

ФСБ получила информацию о том, что неизвестный перечислял крупные суммы украинскому блогеру на нужды ВСУ. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что предателем оказался гражданин России 1976 года рождения. По данным ФСБ, Парамонов отправил в пользу ВСУ более 4,5 тыс. USDT — примерно 415 тыс. рублей.

Возбуждено дело по статье 275 УК РФ. Московский областной суд приговорил Парамонова к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее в Мелитополе сотрудники ФСБ задержали местного жителя 2001 года рождения, подозреваемого в госизмене. По версии ведомства, мужчина передавал украинской стороне данные о местах дислокации объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.