The Sun: на Мальдивах дайверы устроили драку на глубине 15 метров. Фото: Martin Moxter/Globl Look Press

Два дайвера устроили драку на Мальдивах на глубине около 15 метров. Об этом сообщила The Sun.

По словам инструктора по дайвингу Сяо Ду, под водой к нему приблизились трое дайверов, один из которых толкнул его. После этого началась потасовка. В ход пошли кулаки и ноги.

Инструктор также сообщил, что один подводных пловцов не раз хватал его за руку и даже предпринимал попытки забрать его дыхательный регулятор. Сяо Ду удалось освободиться.

После опасного инцидента представители Национальной ассоциации водного транспорта Мальдив сообщили, что начали расследование ЧП, а также призвали провести проверку полицию.

Ранее сообщалось, что в Индонезии дайверов арестовали за прогулку верхом на акуле. Молодые люди выложили в Сеть видео своих приключений, но вместо лайков и похвалы пользователи осудили их поступок. А позже дайверам пришлось давать объяснения в полиции.

До этого 43-летний путешественник, спускавшийся под воду чуть ли не на всех континентах, утонул в спорткомплексе на севере Москвы во время тренировки.