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НовостиПроисшествия6 ноября 2026 9:34

При атаках ВСУ на Херсонскую область за неделю погибли 3 человека, 14 пострадали

Глава Херсонской области рассказал об ударах украинских БПЛА по региону
Арина СЕРОВА
Глава Херсонской области рассказал об ударах украинских БПЛА по региону

Глава Херсонской области рассказал об ударах украинских БПЛА по региону

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

За последнюю в ходе атак Вооруженных сил Украины на районы Херсонской области погибли трое местных жителей, а также еще 14 человек получили различные ранения. Об этом сообщил глава региона в национальном мессенджере «Макс» Владимир Сальдо.

По его сведениям, часть граждан пострадала во время ударов беспилотных аппаратов, другая при подрыве на минах.

«За минувшую неделю от атак ВСУ погибли трое мирных жителей Херсонской области, еще 14 человек пострадали», - написал в публикации Сальдо.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что недавно украинские боевики нанесли удар по пассажирскому автобусу в Луганской Народной Республике. Противник провел атаку с помощью дрона. В результате инцидента пять человек погибли, еще 13 пострадали.