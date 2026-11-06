Генсек НАТО внезапно заговорил по-русски: Он сделал это в прямом эфире европейского ТВ Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неожиданно заговорил на русском языке в эфире нидерландского телеканала NPO 1. Это произошло во время телепередачи Pauw & De Wit.

Ведущий программы поинтересовался у генсека Североатлантического альянса, научился ли тот говорить по-русски. Рютте ответил отрицательно, однако неожиданно произнес одно слово на русском языке.

«Нет. Спасибо!» — сказал политик, совместив нидерландское «нет» с русским «спасибо».

После этого телеведущий переспросил у Рютте «Нет?» уже по-русски. В ответ генсек НАТО рассмеялся. На этом небольшой разговор о знании русского языка завершился.

К слову, в том же эфире Марк Рютте рассказал, что отправил президенту США Дональду Трампу ободряющее сообщение после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Генсек НАТО посоветовал американскому лидеру не падать духом и двигаться дальше. При этом он подчеркнул, что США продолжают играть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, которая пока не способна самостоятельно обеспечить сопоставимый уровень защиты.