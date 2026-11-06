В Кремле рассказали, ведет ли какую-то деятельность Армения в рамках ОДКБ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ереван сейчас не принимает никакого участия в работе и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По словам представителя Кремля, Москва фиксирует отсутствие представителей Еревана на совместных мероприятиях, заседаниях и учениях блока. Несмотря на фактическую заморозку контактов со стороны армянских властей, юридически страна по-прежнему остается полноправным членом союза.