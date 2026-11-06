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НовостиВ мире6 ноября 2026 9:43

В Кремле рассказали, ведет ли какую-то деятельность Армения в рамках ОДКБ

Песков: Ереван сейчас не принимает участие в работе ОДКБ
Арина СЕРОВА
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ереван сейчас не принимает никакого участия в работе и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По словам представителя Кремля, Москва фиксирует отсутствие представителей Еревана на совместных мероприятиях, заседаниях и учениях блока. Несмотря на фактическую заморозку контактов со стороны армянских властей, юридически страна по-прежнему остается полноправным членом союза.