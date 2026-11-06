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НовостиПолитика6 ноября 2026 9:43

Песков: Путин проведёт оперативное совещание Совбеза РФ 6 ноября

Тему совещания Совбеза РФ в Кремле пока не раскрывают
Семен ЗИМИН
Песков: Путин проведёт оперативное совещание Совбеза РФ 6 ноября

Песков: Путин проведёт оперативное совещание Совбеза РФ 6 ноября

Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин сегодня соберет Совет безопасности на оперативное совещание. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему», — уточнил представитель Кремля, в ходе ежедневного брифинга.

Других подробностей о мероприятии на данный момент нет.

Ранее стало известно о встрече главы государства с членами правительства. Она прошла 5 ноября в Кремле.

Главной темой разговора с министрами было социально-экономическое развитие страны. Президент выслушал доклады профильных руководителей по текущей повестке, а заодно проверил, как выполняются данные ранее поручения.