Песков: Путин проведёт оперативное совещание Совбеза РФ 6 ноября

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Президент Владимир Путин сегодня соберет Совет безопасности на оперативное совещание. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему», — уточнил представитель Кремля, в ходе ежедневного брифинга.
Других подробностей о мероприятии на данный момент нет.
Ранее стало известно о встрече главы государства с членами правительства. Она прошла 5 ноября в Кремле.
Главной темой разговора с министрами было социально-экономическое развитие страны. Президент выслушал доклады профильных руководителей по текущей повестке, а заодно проверил, как выполняются данные ранее поручения.