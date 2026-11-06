Песков: в Европе не могут определиться, кто от их лица уполномочен говорить с РФ. Фото: Kremlin Pool/Globl Look Press

Европейцы не могут определиться, кто от их лица уполномочен разговаривать с Российской Федерацией. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Москва фиксирует с их стороны затянувшуюся нерешительность», - добавил он.

Напомним, в конце октября состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с финским лидером Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Он продлился 90 минут.

Инициаторами разговора стали Хельсинки и Осло. В Кремле отметили, что глава государства дал оценку ситуации в зоне конфликта на Украине. Кроме того, он указал на конфронтационную политику ЕС и НАТО, которая ведет к затягиванию боевых действий.