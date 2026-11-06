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НовостиПолитика6 ноября 2026 10:12

Захарова назвала позорищем отказ ФРГ выплачивать компенсации блокадникам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Германии относительно блокадников Ленинграда
Анна АДАМАЙТЕС
Мария Захарова. Фото: МИД России

Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала позорищем отказ Германии выплачивать компенсации всем жителям блокадного Ленинграда независимо от их национальности и происхождения. Об этом она заявила на просветительском марафоне «Знание. Единство».

«Что это такое? Это же позорище», — сказала Захарова.

Берлин объясняет свою позицию тем, что вопрос репараций за преступления нацистской Германии был урегулирован после Второй мировой войны.

В июне Мария Захарова заявила об отказе Германии выплачивать компенсации всем пережившим блокаду Ленинграда. По словам дипломата, выплаты получают только блокадники еврейского происхождения, тогда как ФРГ продолжает перечислять социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и коллаборационистам.