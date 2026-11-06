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НовостиПроисшествия6 ноября 2026 10:15

14-летний подросток получил ранение при взрыве ручной гранаты под Архангельском

Пострадавший при взрыве гранаты под Архангельском подросток сейчас чувствует себя хорошо
Арина СЕРОВА
Получивший при взрыве гранаты под Архангельском подросток сейчас чувствует себя хорошо

Получивший при взрыве гранаты под Архангельском подросток сейчас чувствует себя хорошо

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В деревне Лахта под Архангельском 14-летний подросток получил травму в результате взрыва обнаруженного им взрывателя от ручной гранаты. Об этом сообщили в УМВД РФ по Архангельской области.

По данным ведомства, 5 ноября в отдел полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» поступило сообщение о взрыве в одной из квартир дома по улице Геологов.

Как установили правоохранители, в тот день двое подростков прогуливались по деревне и через проем в заборе проникли на огороженный участок, где хранились старая техника и металлолом. Там один из них обнаружил металлический предмет. Ребята отнесли находку в квартиру, где в этот момент находилась 62-летняя бабушка пострадавшего. В коридоре мальчик начал демонстрировать предмет и дернул за кольцо, что привело к взрыву.

В результате инцидента подросток получил травму руки. Соседи, услышавшие громкий звук и крики, обратились в полицию. Пострадавшего госпитализировали, его состояние сейчас стабильное. Второй подросток, находившийся рядом, не пострадал.

Правоохранительные органы уже установили владельца боеприпаса. Расследование ЧП продолжается.

Ранее в Алешках местный житель подорвался на мине, когда вез еду семье. Мужчина скончался от тяжелых травм.