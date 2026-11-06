14-летний подросток получил ранение при взрыве ручной гранаты под Архангельском

Получивший при взрыве гранаты под Архангельском подросток сейчас чувствует себя хорошо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В деревне Лахта под Архангельском 14-летний подросток получил травму в результате взрыва обнаруженного им взрывателя от ручной гранаты. Об этом сообщили в УМВД РФ по Архангельской области.

По данным ведомства, 5 ноября в отдел полиции «Приморский» межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» поступило сообщение о взрыве в одной из квартир дома по улице Геологов.

Как установили правоохранители, в тот день двое подростков прогуливались по деревне и через проем в заборе проникли на огороженный участок, где хранились старая техника и металлолом. Там один из них обнаружил металлический предмет. Ребята отнесли находку в квартиру, где в этот момент находилась 62-летняя бабушка пострадавшего. В коридоре мальчик начал демонстрировать предмет и дернул за кольцо, что привело к взрыву.

В результате инцидента подросток получил травму руки. Соседи, услышавшие громкий звук и крики, обратились в полицию. Пострадавшего госпитализировали, его состояние сейчас стабильное. Второй подросток, находившийся рядом, не пострадал.

Правоохранительные органы уже установили владельца боеприпаса. Расследование ЧП продолжается.

Ранее в Алешках местный житель подорвался на мине, когда вез еду семье. Мужчина скончался от тяжелых травм.