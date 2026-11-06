«Нельзя скупать краденое»: Артемий Лебедев прокомментировал продажу своей квартиры в Киеве Фото: Даниил ОПАРИН.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался о продаже своей киевской квартиры на аукционе за 176 тысяч долларов. В обзоре новостей на своей странице во «ВКонтакте» он заявил, что такую сделку иначе как наживой на чужом горе не назовёшь.

«Нельзя скупать краденое и нельзя наживаться на чужом горе. А цена, за которую эта квартира ушла, говорит о том, насколько деградировала жизнь в Киеве, потому что в столице квартира, конечно же, должна стоить гораздо дороже», — указал блогер.

Речь идёт о двухэтажном помещении площадью 193,2 квадратных метра, которое раньше использовалось как офис. Именно этот объект и был выставлен на торги.

Напомним, в январе 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности Украины о персональных санкциях против Артемия Лебедева. Ограничения включают блокировку активов — временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, а также предотвращение вывода капиталов за пределы страны.