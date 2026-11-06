Медведев: Маск поздно прозрел на тему Starlink и стал участником конфликта Фото: Александр ГЛУЗ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск слишком поздно признал ошибочность передачи возможностей спутниковой системы Starlink для военных целей Украины. Об этом политик написал в своем канале в MAX.

По словам Медведева, Starlink использовался не только для военных задач, но и для ударов по гражданским объектам. Он подчеркнул, что разделение систем Starlink и Starshield не меняет сути происходящего, поскольку, как выразился зампред Совбеза, «кровь от них одного цвета».

Медведев также заявил, что Маск с самого начала понимал, как могут использоваться предоставленные возможности, однако оказался зависим от Белого дома и «глубинного государства». Политик напомнил, что предпринимателя подвергли критике и даже стали призывать казнить, сравнив подобные предложения с делом супругов Розенберг во времена маккартизма.

Комментируя заявления Маска против войны, Медведев отметил, что предпринимателю «стало противно», однако это не отменяет его прежнего участия в конфликте. При этом зампред Совбеза добавил, что признать ошибку и покаяться лучше, чем «жить до конца иудой».

Ранее KP.RU писал, что Илон Маск заявил о недопустимости использования Starlink для ударов беспилотниками с целью убийства людей и сообщил, что SpaceX закрыла такую возможность для украинских военных.