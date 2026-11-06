Ле Пен назвала жалким закат правления Макрона из-за провала голосования Фото: REUTERS.

Глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась о провале бюджета Франции на 2027 год. По её словам, за проект не проголосовал ни один парламентарий.

«Эммануэль Макрон, похоже, побил все возможные рекорды – в том числе и по отклонению бюджета: за него не проголосовал ни один человек, даже его собственные депутаты», — указала политик в беседе с журналистами.

Ле Пен добавила, что закат правления нынешнего президента Франции оказался жалким. При этом рейтинг доверия французов к правительству Макрона продолжает стремительно падать. Один из последних опросов показал — президенту доверяют всего 13% граждан.

На этом фоне лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал досрочных выборов. По его мнению, после провала голосования по бюджету страна не может продолжать в прежнем режиме.