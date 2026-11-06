В Раде пожаловались на проблемы с электроснабжением в здании парламента

Нардеп Гетманцев пожаловался на отсутствие тепла и воды в Верховной раде. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В здании украинского парламента периодически пропадают вода и отопление. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Его слова приводит украинское издание «Страна».

По словам парламентария, помимо проблем с водоснабжением и теплом, в здании также периодически отключается электричество.

«Все как у всех. Держимся», - коротко описал ситуацию Гетманцев.

Стоит отметить, что от перебоев с электроснабжением больше всего страдают обычные граждане Незалежной. Однако Рада не задействует каких-то рабочих мер, чтобы решить проблему. В связи с этим жители Киева решили устроить митинг на улицах столицы. Участники акции выходят на проезжие части и не дают водителям проехать. Таким образом они выражают протест против бездействия властей Украины.