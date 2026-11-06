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НовостиПолитика6 ноября 2026 9:02

Киевляне перекрыли дорогу из-за длительных отключений света

Жители Киева четвёртый раз за последнее время перекрыли дорогу из-за длительных отключений света в городе, пишет «Страна»
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Киевляне перекрыли дорогу из-за длительных отключений света. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевляне перекрыли дорогу из-за длительных отключений света. Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Киева начали перекрывать дороги из-за длительных отключений света в городе. Об этом пишет «Страна».

По данным издания, в жилом массиве Виноградарь в Подольском районе города люди перекрыли дорогу из-за продолжительных отключений электроэнергии. Это, уточнили журналисты, как минимум четвёртый подобный случай за последнее время.

Накануне в домах жителей Киева также пропала вода. Перебои с водоснабжением затронули Днепровский, Дарницкий, Шевченковский, Голосеевский и Печерский районы города. Ранее украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил, что киевлянам стоит готовиться к «водным блэкаутам»: на фоне затяжных перебоев с электричеством город может перейти на жёсткие графики подачи воды.

Британский военный аналитик Александр Меркурис ранее обвинил Зеленского в оторванности от реальности: по его мнению, главарь киевского режима не до конца понимает, что на самом деле происходит с энергоснабжением украинской столицы.