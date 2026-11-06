Россиянам перечислили продукты к Новому году, которые выгоднее купить заранее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Подготовку к новогоднему застолью лучше начинать заблаговременно, чтобы сберечь и средства, и время, и нервы. Таким советом с агентством «Прайм» поделился Николай Перепелкин, заведующий кафедрой международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.

В список заблаговременных покупок эксперт включил консервы, бакалею, майонез, масло, муку, сахар, крупы, специи, чай и кофе. Туда же входят конфеты, шоколад, орехи, сухофрукты и печенье. Красную икру и деликатесы в герметичной упаковке тоже стоит приобрести до декабрьского ажиотажа, отдавая предпочтение заводской таре со сроком годности как минимум до середины января.

А вот свежие овощи, фрукты, мандарины, зелень, мясо, рыбу и молочные продукты впрок брать не нужно — они быстро портятся. Готовые салаты, нарезки и выпечку также лучше оставить на последние дни. Перепелкин рекомендует сперва продумать меню, а затем распределить покупки по трём этапам: «сейчас», «за неделю» и «за день-два до праздника».

Согласно производственному календарю на 2026 год, россияне уйдут на новогодние каникулы уже 31 декабря. На последней неделе года трудящимся пятидневки гражданам предстоит отработать всего три дня — с 28 по 30 декабря, с понедельника по среду. С 31 декабря начинаются официальные выходные, которые продлятся 11 дней — до 10 января.