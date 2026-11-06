НАБУ провело обыски у главы киевской областной полиции Андрея Рубеля. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у руководителя полиции Киевской области Андрея Рубеля. Об этом пишет «Страна».

Как рассказал глава подразделения детективов Бюро Александр Абакумов, следственные действия прошли в рамках дела «Карфаген», однако официальных подозрений Рубелю пока не предъявляли. Основания, по его словам, остаются прежними: речь идёт о действиях, которые, как считают в НАБУ, могли совершаться, чтобы не замечать преступления.

По делу «Карфаген» ранее уже задержаны двое сотрудников Нацполиции. В начале ноября у них также были проведены обыски, после чего руководство Национальной полиции Украины временно отстранило этих сотрудников от исполнения служебных обязанностей. В Нацполиции подчеркнули, что оказывают полное содействие проведению следственных действий.