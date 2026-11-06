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НовостиВ мире6 ноября 2026 11:06

Китай запустит в космос ракеты из фанеры: в чем заключается гениальная схема Пекина

В Китае начали делать обтекатели космических ракет из фанеры
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Китай запустит в космос ракеты из фанеры: в чем заключается гениальная схема Пекина

Китай запустит в космос ракеты из фанеры: в чем заключается гениальная схема Пекина

Фото: REUTERS.

В Китае начали изготавливать головные обтекатели космических ракет из фанеры, чтобы снизить стоимость производства. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Новую конструкцию разработала частная космическая компания Light Year Explorer, расположенная в провинции Цзянсу. Внешнюю оболочку обтекателя изготовили из легкой фанеры, которой придали аэродинамическую форму. При этом основную нагрузку во время запуска принимает на себя внутренний металлический каркас.

Как утверждают разработчики, деревянная конструкция не уступает традиционным композитным обтекателям по массе, жесткости, радиопрозрачности и способности снижать уровень шума.

Главным преимуществом новой технологии в компании называют экономию. Использование фанеры позволяет значительно сократить затраты и время изготовления обтекателей. Разработка стала частью программы по созданию недорогих ракет-носителей для регулярных коммерческих запусков.

Ранее китайская частная компания LandSpace запустила многоразовую ракету Zhuque-3, первая ступень которой успешно вернулась на Землю. После старта носителя она приземлилась на специальную площадку в провинции Ганьсу. Этот полет стал первым в Китае успешным запуском ракеты с последующей посадкой ступени на сушу.