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НовостиПроисшествия6 ноября 2026 11:19

ВСУ атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Запорожской области

Киевский режим нанес удар по карете скорой помощи, пострадавших нет
Анна АДАМАЙТЕС
ВСУ атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Запорожской области

ВСУ атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Запорожской области

Фото: REUTERS.

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины 6 ноября атаковал автомобиль скорой помощи в Запорожской области. Машина получила повреждения, никто из людей не пострадал. Об этом 6 ноября сообщили в министерстве здравоохранения региона в MAX.

Как передало ведомство, медики возвращались с вызова, когда вражеский дрон нанес удар по служебному автомобилю. Атака была нанесена на территории Куйбышевского муниципального округа.

Ранее KP.RU писал, что ВС РФ авиабомбами ФАБ-3000 поразили 6 ноября пункт временной дислокации 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Димитрово Запорожской области. Места дислокации противника были успешно ликвидированы российскими бойцами, передали в Министерстве обороны Российской Федерации.