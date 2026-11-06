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НовостиВ мире6 ноября 2026 11:24

Guardian: В Европе произошла новая серия угроз взрывов

В редакции европейских СМИ пришли сообщения о возможных взрывах
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Guardian: В Европе произошла новая серия угроз взрывов

Guardian: В Европе произошла новая серия угроз взрывов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Европе снова неспокойно: волна сообщений о минировании добралась до редакций СМИ. Как сообщает Guardian со ссылкой на канцелярию премьер-министра Франции, сегодня поступили четыре новых сигнала об угрозе взрыва на борту самолетов, пролетающих над французской территорией.

Все лайнеры благополучно приземлились, саперы проверяют машины, а следователи пытаются понять, кто стоит за серией атак, охвативших весь континент. Об этом пишет Reuters.

Днем ранее похожая история случилась с Airbus, летевшим из Дублина в Рим. На борту якобы заложили бомбу, и лайнер пришлось экстренно развернуть на авиабазу на севере Франции. В офисе премьера Себастьяна Лекорню заверили, что ситуация под контролем.

Еще один инцидент произошел с лайнером Wizz Air. Airbus A321XLR выполнял рейс из Милана в Варшаву и около семи утра вылетел из аэропорта Мальпенса.