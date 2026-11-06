Саммит G20 может оказаться под угрозой срыва: все из-за неосторожных слов Бернема о Путине Фото: REUTERS.

Отказ Великобритании приглашать президента России Владимира Путина на саммит G20 в Манчестере может привести к провалу всего мероприятия. Об этом заявил журналист Брайан Макдональд в социальной сети X.

По мнению журналиста, британский премьер-министр Энди Бернем рискует столкнуться с бойкотом со стороны других участников «Большой двадцатки». В частности, от поездки могут отказаться лидеры стран БРИКС, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

«Но подумал ли Бернем, что его упреждающий запрет <…> может побудить других лидеров БРИКС, включая Си Цзиньпина и, возможно, даже Моди, также остаться в стороне?» — задался вопросом Макдональд.

Журналист также напомнил, что Путин не посещал саммиты G20 с 2019 года, поэтому отсутствие приглашения в Манчестер вряд ли станет для российского лидера серьезным разочарованием. А вот британский премьер, по оценке Макдональда, рискует организовать саммит, который обернется полным фиаско.

Накануне Бернем заявил, что не намерен приглашать президента России на встречу лидеров G20, которая состоится в Манчестере в ноябре 2027 года.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае участия Путина в саммите G20 в Майами на мероприятии должен присутствовать и Владимир Зеленский. Немецкий политик также потребовал учитывать позицию Европы при обсуждении украинского урегулирования. При этом США уже направили российскому лидеру приглашение на декабрьскую встречу «Большой двадцатки».